Tommaso Zorzi lancia una petizione per aiutare un fan: lui e la sua famiglia rischiano lo sfratto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tommaso Zorzi è sempre stato un ragazzo di grande sensibilità mostrandosi vicino alle persone in difficoltà, come ad esempio la donazione della vincita del GF Vip a un ente di beneficienza vicino agli anziani. Inoltre, l'influencer ha da sempre avuto un rapporto diretto con i fan e proprio ad uno di loro Zorzi ha dedicato una serie di stories per aiutare lui e la sua famiglia. Il ragazzo si troverebbe in difficoltà economiche, in parte anche a causa degli effetti della pandemia, e lui e la sua famiglia rischiano di perdere tutto, compresa la casa. Tommaso Zorzi aiuta Kevin Come raccontato dallo stesso Tommaso Zorzi in una serie di Instagram Stories, in molti lo contattano e tra i tanti ...

