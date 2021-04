Tempeste di neve in varie città del Nord America. Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) La neve è giunta in varie città e grandi aree metropolitane del Nord America, tra Canada e Stati Uniti, in piena Primavera. Per varie località è un evento eccezionalmente tardivo. La neve, come si vedrà dal Video, copre le piante in piena fioritura. https://www.youtube.com/watch?v=Gjq6PPrxhgg L'articolo proviene da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laè giunta ine grandi aree metropolitane del, tra Canada e Stati Uniti, in piena Primavera. Perlocalità è un evento eccezionalmente tardivo. La, come si vedrà dal, copre le piante in piena fioritura. https://www.youtube.com/watch?v=Gjq6PPrxhgg L'articolo proviene da Meteo Giornale.

Advertising

lauraarduini : RT @GreenItalia1: ??Non è #Maltempo, è #EmergenzaClimatica. Oggi Roma è stata imbiancata da una bufera di ghiaccio. Da inizio anno bombe d’… - antoxic70 : RT @GreenItalia1: ??Non è #Maltempo, è #EmergenzaClimatica. Oggi Roma è stata imbiancata da una bufera di ghiaccio. Da inizio anno bombe d’… - giap87625642 : RT @GreenItalia1: ??Non è #Maltempo, è #EmergenzaClimatica. Oggi Roma è stata imbiancata da una bufera di ghiaccio. Da inizio anno bombe d’… - kiki_viola8 : RT @GreenItalia1: ??Non è #Maltempo, è #EmergenzaClimatica. Oggi Roma è stata imbiancata da una bufera di ghiaccio. Da inizio anno bombe d’… - G_Castiglione : RT @GreenItalia1: ??Non è #Maltempo, è #EmergenzaClimatica. Oggi Roma è stata imbiancata da una bufera di ghiaccio. Da inizio anno bombe d’… -