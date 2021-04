Superlega | Fa | ‘accogliamo con favore la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare’

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Londra, 20 apr. (Adnkronos) – “Accogliamo conlachedi abbandonare i piani per la Super League europea, che minacciava l’intera piramide del calcio. Il calcio inglese ha una storia orgogliosa basata sulle opportunità per tutti ie il gioco è stato unanime nella sua disapprovazione per un campionato chiuso. Era una proposta che, in base alla progettazione, avrebbe potuto dividere il nostro gioco; ma invece ci ha unificati tutti”. Così la FA inglese in una nota da il benvenuto aichedi lasciare la Super League europea, il Manchester City. “Vorremmo ringraziare in particolare i tifosi per la loro voce influente e inequivocabile durante questo periodo, ...