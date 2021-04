SUL FILO DEL RASOIO LA BANDA DELLA UNO BIANCA P2

Advertising

TizianoFerro : Il mondo è sempre sul filo e ci chiede di attendere ancora. A breve notizie sul NOSTRO tour. Stiamo aspettando ri… - StampToscana : Regioni verso il giallo, la Toscana sul filo - coipiedinudi : RT @ChiaraBottini: E questa tendenza di una certa politica nell'ammiccare a minori restrizioni senza dire chi, quando, come, mi ricorda cer… - ChiaraBottini : E questa tendenza di una certa politica nell'ammiccare a minori restrizioni senza dire chi, quando, come, mi ricord… - _IlBoris : @frin86 @GiovaB95 @gustatore Io una parte del movimento la capivo, l'ho detto, spero solo che ora sappiano che per… -

Ultime Notizie dalla rete : SUL FILO

La Gazzetta dello Sport

Ma, c'è un grande ma, i dati sonodel rasoio e in alcune province l'incremento dei contagi continua a destare preoccupazione. Le prossime giornate saranno però decisive per la decisione ...Non avendo la certezza di uscire dalla zona rossa, gli studenti sardi sono costretti a rimanere "del rasoio" per ciò che concerne il loro rientro tra i banchi scolastici. Attualmente, a ...Sui «furbetti» del vaccino a Napoli, persone che hanno saltato o cercato di eludere la fila e le prenotazioni, la magistratura ha avviato un’inchiesta. La Procura ha disposto una serie di accertamenti ...Verificare se ci siano stati tentativi di "saltare la fila": la Procura di Napoli ha disposto una serie di accertamenti che saranno eseguiti dagli investigatori della Squadra Mobile sui cosiddetti "fu ...