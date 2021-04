Scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tamponi rapidi a tappeto e con frequenza regolare, orari scaglionati , didattica al pomeriggio, potenziamento del trasporto pubblico ed entrata in scena di quello privato, classi - pollaio sfoltite , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)rapidi a tappeto e con frequenza regolare, orari scaglionati , didattica al pomeriggio, potenziamento del trasporto pubblico ed entrata in scena di quello privato, classi - pollaio sfoltite , ...

fabfazio : “... era davvero misteriosa quella XIX nel nome, c'è voluto un po' di tempo e qualche anno di scuola per capire che… - stanzaselvaggia : Con 400 morti in media al giorno pensiamo a riaprire buona parte delle attività. E riapriamo la scuola. Facciamo c… - donat_16 : RT @NFratoianni: #CurriculumdelloStudente è un errore, un elemento di diseguaglianza. Un anno fa riuscimmo a prorogare sua attivazione. L’a… - _vittxnialler : RT @UNFUCXWITABLE_: questi non sono capricci che facciamo noi ragazzi perché vogliamo ubriacarci. voi adulti non sapete come è stato quest’… - minicalcifer : mi sorprende come l'anno scorso mi svegliavo a 5.45 per andare a scuola mentre ora, svegliandomi un'ora dopo, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola anno Scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus E invece oggi, dopo otto mesi di anno scolastico siamo quasi al punto di partenza: sindacati e ... proposta dalla Lega, di stanziare 700 milioni per il trasporto pubblico locale, legato alla scuola. ...

SINDACATI E POLITICA/ Così il Recovery può aiutare l'occupazione in Italia ... delle politiche industriali, energetiche e delle infrastrutture, della scuola e della giustizia, ... Nel corso dell'ultimo anno, e da quando l'Europa ha pensato al Next Generation Eu (Ngeu) abbiamo ...

Scrutini fine anno, possibili dal 4 giugno ed entro il termine delle lezioni. In arrivo ordinanza Bianchi Orizzonte Scuola Taglio agli orari del nido per ridurre i contagi "Vorremmo portare alla vostra attenzione la situazione dei servizi educativi fascia 06 anni del Comune della Spezia". Inizia così l’appello di Eloise Bartolomei, mamma di due bambini iscritti al nido ...

Boom 200mila precari. Bianchi,appello a Parlamento Il timore di tornare a scuola a settembre con oltre 200 mila prof precari, valzer di cattedre, assenza di docenti fino a dicembre, classi con 29/30 alunni, con tutte le limitazioni e le difficoltà che ...

