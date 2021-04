Salvini a Draghi:fiducia in te ma entro 15 maggio tornare a vita (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Abbiamo fiducia in te, ma noi lavoriamo al prossimo decreto che entro metà maggio, se i dati continueranno a essere positivi, dovrà consentire il ritorno alla vita e al lavoro per milioni di italiani"... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Abbiamoin te, ma noi lavoriamo al prossimo decreto chemetà, se i dati continueranno a essere positivi, dovrà consentire il ritorno allae al lavoro per milioni di italiani"...

LegaSalvini : ?? RIAPERTURE, SALVINI: 'HO SCRITTO A DRAGHI, SERVE PIÙ CORAGGIO, NON MI VA DI VOTARE COSE DI CUI NON SONO CONVINTO,… - ilfoglio_it : Salvini costringe i suoi ministri ad astenersi sul decreto riaperture. La Lega è dentro o fuori dal governo? L'irri… - SimonaMalpezzi : Noi sosteniamo gli sforzi del Governo #Draghi per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria e economica. Salv… - cescon_maurizio : #ottoemezzola7 Montanari coglie nel segno: 'E' stato irresponsabile far entrare #salvini nel governo'. Non se ne se… - PaoloPolvara : RT @goldbergvariaz: #Salvini scherza col coprifuoco ma non ha ancora capito che dall'altra parte c'è #Draghi -