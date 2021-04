Putin: non oltrepassate le nostre linee rosse o ve ne pentirete (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Russia risponderà ad eventuali "provocazioni" che mettano in pericolo la sua sicurezza "in modo asimmetrico, rapido e duro": lo ha dichiarato Vladimir Putin nel suo discorso alle camere del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Russia risponderà ad eventuali "provocazioni" che mettano in pericolo la sua sicurezza "in modo asimmetrico, rapido e duro": lo ha dichiarato Vladimirnel suo discorso alle camere del ...

Advertising

ilfoglio_it : Da anni si fa finta per quieto vivere che esistano due presidenti russi, un Putin presentabile e Putin aggressivo.… - robertosaviano : #Navalny sta male, è in sciopero della fame dal 30 marzo. Se non riceve immediatamente le cure di cui ha bisogno po… - NicolaMorra63 : Sui #DirittiUmani non si transige. Potrà piacere la #Russia di #Putin oppure no, quanto sta avvenendo a #Navalny è… - busettodavide : Putin nel suo discorso ha posto molto l'accento sul sociale (che, per certi aspetti, è l'esatto opposto di interven… - NikeSkywalker : RT @bordoni_russia: Nella parte del discorso relativa alla politica internazionale, Putin rimprovera i paesi occidentali di non aver condan… -