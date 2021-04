Paura a Parma, 30enne africano segue e palpeggia una 16enne in bicicletta: lei lo filma e lo fa arrestare (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paura a Parma: un immigrato africano 30enne segue e palpeggia una 16enne in bicicletta. Lei ha la prontezza di filmarlo durante l’aggressione sessuale e così riesce a farlo arrestare. Lei lo filma e lo fa arrestare. Succede tutto nel giro di interminabili minuti di terrore. L’uomo, dopo aver raggiunto l’adolescente, l’ha strattonata e palpeggiata. La ragazza, fortunatamente, ha avuto la prontezza di filmarlo col telefonino durante l’aggressione. E così gli agenti sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo. Certo è che l’adolescente, per quanto pronta alla reazione, ha vissuto attimi di puro terrore, che l’hanno lasciata molto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021): un immigratounain. Lei ha la prontezza dirlo durante l’aggressione sessuale e così riesce a farlo. Lei loe lo fa. Succede tutto nel giro di interminabili minuti di terrore. L’uomo, dopo aver raggiunto l’adolescente, l’ha strattonata eta. La ragazza, fortunatamente, ha avuto la prontezza dirlo col telefonino durante l’aggressione. E così gli agenti sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo. Certo è che l’adolescente, per quanto pronta alla reazione, ha vissuto attimi di puro terrore, che l’hanno lasciata molto ...

