Pagelle Spezia Inter: Handanovic errore da matita blu, Lukaku sbaglia troppo – VOTI (Di mercoledì 21 aprile 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Spezia Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Inter, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Hakimi, Farias FLOP: Handanovic, Lukaku VOTI Spezia – Provedel 6.5; Ferrer 5 (46? Vignali 6), Ismaijli 6, Terzi 5.5, Marchizza 5 (77? Dell’Orco 6); Maggiore 6.5 (83? Sena ng), Ricci 6.5, Estevez 6; Agudelo 5.5, Piccoli 5.5 (61? Galabinov 6), Farias 7 (79? Gyasi ng). Inter – Handanovic 5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 6.5, Barella 6, Brozovic 5.5, Eriksen 6 (73? Sanchez 5.5), Perisic 6.5 (73? Young 6); ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Hakimi, Farias FLOP:– Provedel 6.5; Ferrer 5 (46? Vignali 6), Ismaijli 6, Terzi 5.5, Marchizza 5 (77? Dell’Orco 6); Maggiore 6.5 (83? Sena ng), Ricci 6.5, Estevez 6; Agudelo 5.5, Piccoli 5.5 (61? Galabinov 6), Farias 7 (79? Gyasi ng).5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 6.5, Barella 6, Brozovic 5.5, Eriksen 6 (73? Sanchez 5.5), Perisic 6.5 (73? Young 6); ...

