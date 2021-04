Milano: su sito Comune piattaforma per avere bonus Taxi (2) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Il nuovo buono Taxi fa tesoro della positiva esperienza acquisita nel 2020 e che ha permesso di fare oltre 40mila corse in Taxi a prezzo agevolato tra il 18 agosto e il 15 gennaio; al momento ha una dotazione economica di circa 3 milioni di euro ed è utilizzabile anche sui veicoli Ncc (auto pubblica a noleggio con conducente), fino dicembre 2021, ogni buono copre il 50% del costo della singola corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio.Per accedere al nuovo bonus Taxi il cittadino deve preiscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile già da oggi all’indirizzo https://formshd4.Comune.Milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp, rilasciare i propri dati anagrafici e autocertificare la propria appartenenza alle categorie beneficiarie ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Il nuovo buonofa tesoro della positiva esperienza acquisita nel 2020 e che ha permesso di fare oltre 40mila corse ina prezzo agevolato tra il 18 agosto e il 15 gennaio; al momento ha una dotazione economica di circa 3 milioni di euro ed è utilizzabile anche sui veicoli Ncc (auto pubblica a noleggio con conducente), fino dicembre 2021, ogni buono copre il 50% del costo della singola corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio.Per accedere al nuovoil cittadino deve preiscriversi al servizio attraverso ladisponibile già da oggi all’indirizzo https://formshd4..it/pages/buoniviaggio/index.jsp, rilasciare i propri dati anagrafici e autocertificare la propria appartenenza alle categorie beneficiarie ...

