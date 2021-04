Milan-Sassuolo, i convocati di Pioli: out Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Assenze pesantissime in casa Milan contro il Sassuolo. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista del match del turno infrasettimanale in programma alle 18.30 di mercoledì 21 aprile e tra gli assenti ci sono Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Ismail Bennacer. Torna a disposizione, invece, Davide Calabria. Di seguito l’elenco completo. Portieri: G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leão, Mandžuki?, Rebi?. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Assenze pesantissime in casacontro il. Stefanoha diramato la lista deiin vista del match del turno infrasettimanale in programma alle 18.30 di mercoledì 21 aprile e tra gli assenti ci sono Zlatane Ismail. Torna a disposizione, invece, Davide Calabria. Di seguito l’elenco completo. Portieri: G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leão, Mandžuki?, Rebi?. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, De Zerbi: 'È un colpo di stato, non ho piacere a giocare contro il Milan' #SkySport… - tuttosport : Clamoroso #DeZerbi: 'Col #Milan non voglio giocare' - MrHan730 : RT @goal: Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - beekimade : RT @goal: Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? -