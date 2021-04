Messina: ATM Spa si completino tutte le assunzioni previste dai bandi attivati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Messina: la nota dei sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti “Giudichiamo positivamente le assunzioni già espletate per incrementare la forza lavoro di Atm Spa destinata alla guida dei mezzi – dichiarano Filt Cgil e Uiltrasporti – in quanto gli obiettivi ambiziosi relativi ai chilometri da espletare che l’azienda si è data nel contratto di servizio necessitano di un incremento e del necessario turn over di personale autista. Ricordiamo che dai dati forniti dall’Atm Spa per l’anno 2021- dichiarano i segretari generali Carmelo Garufi e Michele Barresi – i chilometri bus da effettuare sono 5.250.000 per i quali serve una forza autisti minima di 219 unità, che salgono a 239 nel 2022, quando i km da percorrere dovranno arrivare a 5.700.000?. “Con la disposizione n. 84 del 19 aprile scorso, il Presidente del Cda Giuseppe Campagna comunica lo scorrimento ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021): la nota dei sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti “Giudichiamo positivamente legià espletate per incrementare la forza lavoro di Atm Spa destinata alla guida dei mezzi – dichiarano Filt Cgil e Uiltrasporti – in quanto gli obiettivi ambiziosi relativi ai chilometri da espletare che l’azienda si è data nel contratto di servizio necessitano di un incremento e del necessario turn over di personale autista. Ricordiamo che dai dati forniti dall’Atm Spa per l’anno 2021- dichiarano i segretari generali Carmelo Garufi e Michele Barresi – i chilometri bus da effettuare sono 5.250.000 per i quali serve una forza autisti minima di 219 unità, che salgono a 239 nel 2022, quando i km da percorrere dovranno arrivare a 5.700.000?. “Con la disposizione n. 84 del 19 aprile scorso, il Presidente del Cda Giuseppe Campagna comunica lo scorrimento ...

