L’Inter ha lasciato la Superlega: l’impegno che il club conferma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche L’Inter ha lasciato la Superlega: comunicato ufficiale da parte dei nerazzurri arrivato questa mattina E’ arrivato il comunicato delL’Inter che sancisce l’uscita dalla Superlega: “FC Internazionale Milano conferma che il club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anchehala: comunicato ufficiale da parte dei nerazzurri arrivato questa mattina E’ arrivato il comunicato delche sancisce l’uscita dalla: “FC Internazionale Milanoche ilnon fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MatthijsPog : ??Ufficiale l'Inter ha lasciato la #SuperLeague - pelmilan : @AntoVitiello contro l inter il sassuolo ha lasciato a casa pure le maglie a noi invece so rotte pure quelle - AuroraC46150493 : @lucapagni @sedriano83 Così pagheremo solo noi le conseguenze anche perché l’Inter ha lasciato con le inglesi - roby27prince : @Gazzetta_it Ah l’Inter ha lasciato? Me lo ero perso. Gazzetta talmente avanti che vede il futuro - Gervasoni01 : @capuanogio Ma l’Inter ha lasciato? Non ho visto comunicati ufficiali? -