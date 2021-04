Laura Pausini in gara agli Oscar: "Se vinco? Mi alzo e mi metto a urlare" (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Se perdo mi sentirò ugualmente vincitrice perché, diciamocelo, ma chi l’avrebbe detto che sarei arrivata fino a qui! Nella vita ho imparato a essere riconoscente perché sono stata davvero privilegiata.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Se perdo mi sentirò ugualmente vincitrice perché, diciamocelo, ma chi l’avrebbe detto che sarei arrivata fino a qui! Nella vita ho imparato a essere riconoscente perché sono stata davvero privilegiata....

Advertising

VanityFairIt : Laura Pausini si racconta in un'intervista esclusiva a «Vanity Fair» alla vigilia della cerimonia di premiazione de… - repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - WARNERMUSICIT : È ufficiale! ?? Laura Pausini canterà ‘Io Sì (Seen)’, dal film ‘The Life Ahead’, alla cerimonia degli Oscar a Los A… - lavocedellapau : ??| nuovi scatti di Laura Pausini per Vanity Fair Italia, in edicola da oggi! ?? - bhgai : Alexa play primavera in ritardo by Laura Pausini Piena di questo tempo di merda. -