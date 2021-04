L’altolà di Salvini sulle riaperture “Chiediamo più coraggio Mi fido di Draghi | ma no a chiusure a oltranza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “più, proposte di buonsenso vengono non solo dalla Lega ma anche dalle Regioni, di tutti i colori politici, e sono basate su protocolli di sicurezza scientifici”. Così il leader della Lega, Matteo, su Facebook a proposito del prossimo decreto(leggi l’articolo). “Non me l’ha scritto il dottore di approvare cose che non mi convincono. Sono leale al governo e midi– ha aggiuntoparlando ancora di-, ma no a, la Lega è al governo per riequilibrare un certo squilibrio su assistenzialismo, statalismo e centralismo, difendendo il lavoro autonomo e le ...