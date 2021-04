L’abito nero Givenchy di Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione del web Ecco come copiarla

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ci ha abituati a look sfavillanti, stupendo soprattutto i fan in ogni puntata dell’Isola dei Famosi. L’outfit disfoggiato nell’ultima puntata ha conquistato le giovani donne italiane ma visto il prezzo, per imitarla servono alternative. Scopriamole! Sic1990 euro per un abito possono spenderli in poche, nel caso vi siate innamorate del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it