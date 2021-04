LaNotiziaTweet : La bozza in pdf del decreto Draghi sulle riaperture dal 26 aprile con le regole fino al 31 luglio - alportog : RT @BarbaraRaval: Finirà malissimo se pensano di sdoganare la bozza di DL circolata oggi. L'oppressione ha raggiunto il limite soglia. Non… - StefanoTardugno : RT @lenora_16: Questa è la bozza del nuovo DL COVID. Se fosse tutto confermato credo sarà (giustamente) esplosione sociale. Ci sono talment… - guidop1967 : RT @BarbaraRaval: Finirà malissimo se pensano di sdoganare la bozza di DL circolata oggi. L'oppressione ha raggiunto il limite soglia. Non… - MarilenaG8 : RT @BarbaraRaval: Finirà malissimo se pensano di sdoganare la bozza di DL circolata oggi. L'oppressione ha raggiunto il limite soglia. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : bozza pdf

QUOTIDIANO.NET

_DECRETO_LEGGE_21042021 Ladell'articolo 4 del Decreto Legge Nelladel decreto si legge che "dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020 - 2021, è assicurato in ...In ogni caso, si legge ancora nelladel decreto, i numeri degli spettatori potranno essere rivisti in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e ...Una bozza del decreto legge del governo Draghi sulle riaperture dal 26 aprile racconta le misure del provvedimento del Consiglio dei Ministri ...L’impossibilità di attuare quanto annunciato dal premier Mario Draghi lo scorso venerdì durante una conferenza stampa. Lunedì 26 aprile non si rientrerà in tutte le scuole e le Regioni con gli alunni ...