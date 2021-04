Kate Winslet | “Mia figlia fa l’attrice | ma nessuno lo sapeva per via del suo cognome”

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ha svelato che suaMia Threaplteon ha seguito le sue orme nel mondo del cinema usando ildel padre. Mia Threapleton ha seguito le orme di sua madrenel mondo del cinema, ma ha deciso di “farcela da sola”: per questo motivo la ragazza non ha mai svelato di essere imparentata con la famosa diva britannica, e non portando il suodurante i proviniavrebbe scoperto la sua parentela con sua madre. “La cosa fantastica per lei è che ha undiverso, quindi è passata sotto il radar e le persone che l’hanno scelta nonno che fosse miae questo è stato molto importante per la sua autostima”, ha raccontato...

Ultime Notizie dalla rete : Kate Winslet

Niente da fare, invece, perche non è andata oltre la nomination come migliore attrice protagonista e Di Caprio che non figurava nemmeno tra i candidati al premio. IL SIGNORE DEGLI ...In Avatar 2 ,torna a collaborare con James Cameron a distanza di oltre vent'anni dall'exploit di Titanic. In occasione della sua partecipazione a Lorraine, l'attrice ha raccontato le sue sensazioni ...Niente da fare, invece, per Kate Winslet che non è andata oltre la nomination come migliore attrice protagonista e Di Caprio che non figurava nemmeno tra i candidati al premio. Appena sotto il ...L'attrice ha parlato della sua esperienza sul set dei sequel di Avatar dove ha ritrovato James Cameron a più di vent'anni da Titanic.