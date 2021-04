Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Francesca Lodo ai ferri corti: amicizia al capolinea (Di mercoledì 21 aprile 2021) Francesca Lodo e Gilles Rocca sempre più lontani dopo la Puntata de L’Isola dei Famosi. amicizia finita tra i due naufraghi? Leggi su comingsoon (Di mercoledì 21 aprile 2021)sempre più lontani dopo la Puntata de L’deifinita tra i due naufraghi?

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - gestioneHbb : @cri_lavit Purtroppo sono tutti troppo occupati a vedere L’isola dei famosi Galli burioni vespa...e che vaccino far… - IsolaDeiFamosi : RT @MediasetPlay: Nuovi scontri, prove e tante emozioni: ecco una selezione dei momenti più belli della decima puntata di #Isola?? https://… -