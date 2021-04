-Inter-Verona | formazioni e dove vederla

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Abbiamo un buon vantaggio ma ora dobbiamo pensare solo al Verona' ??? L'analisi di Achraf… - capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - diegocecati : RT @ncorrasco: Verona, Crotone e Sampdoria. Nelle prossime 3 partite va chiuso il discorso. Forza Inter! #IMInter - Picolo03969805 : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Abbiamo un buon vantaggio ma ora dobbiamo pensare solo al Verona' ??? L'analisi di Achraf #Hakimi al termin… - APiripikkio : #inter il verona prossimo avversario viene da 5 sconfitte e un pari -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Verona

TPI

... ora bisogna recuperare bene e pensare alla partita di domenica contro il, che sarà molto ... ' Goran con noi all'a gennaio 2020? Era un'ipotesi, me l'hanno detto i miei dirigenti '....e pensare alla prossima gara contro il, che sarà molto fisica ". Poi il siparietto con Goran Pandev , ex nerazzurro ed autore di una doppietta in Genoa - Benevento: " Vicino all'a ...Termina 1-1 il match tra Spezia e Inter valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. A segno per l’Inter Perisic, il quale ha pareggiato il ...Mentre il calcio europeo sta vivendo attimi di tensione a causa della Superlega, in Serie A è tempo di turno infrasettimanale. Ad aprire il sipario della 32ª giornata sono Hellas Verona e Fiorentina.