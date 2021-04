Inter | Moratti sulla Superlega | “Un’idea fallita in partenza | c’è stato il giusto finale”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Laha chiuso prima di iniziare.Il torneo d'élite che 12 top club europei avevano promosso è naufragato dopo le rivolte dei tifosi (soprattutto quelli inglesi) che si sono opposti fermamente alla creazione di tale lega. In merito a questa proposta ha detto la sua anche l'ex presidente dell', Massimo, nel corso dell'vista rilasciata a Repubblica."Ormai le squadre sono uscite tutte. Èun tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo èil. Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosain".

'C'è stato il giusto finale'. Anche Massimocommenta la vicenda SuperLega. Intercettato mentre usciva dai suoi uffici l'ex presidente dell'- come si legge sull'edizione digitale di Repubblica - ha detto: 'Ormai sono usciti tutti, ...'E' stato un tentativo fatto male e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale'. Sono le parole dell'ex presidente dell'Massimosulla Superlega, naufragata dopo appena 48 ore. 'Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo " ha aggiunto l'ex numero uno nerazzurro a 'Repubblica' - di per sé era una ...L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti in una intervista a La Repubblica ha commentato aspramente il tracollo della Superlega: “Ormai le squadre sono uscite tutte. E’ stato un tentativo malfatto e ...Moratti infatti ha dichiarato: "Ormai le squadre se ne son andate tutte. Questa Superlega è stato un tentativo malfatto, che non aveva possibilità di futuro. Questo è stato il giusto epilogo: hanno sb ...