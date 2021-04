Gelmini: “Coprifuoco? Abbiamo ascoltato il Cts, lo toglieremo in modo graduale” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Undici regioni in giallo, altre destinate a entrarci. Lo ha confermato a Rtl Maria Stella Gelmini. Dal 26 aprile torna la fascia di rischio meno stringente e la ministra per gli Affari regionali fa il punto: “Credo che forse ce ne sarà anche qualcuna in più. Questo ci rallegra, perché significa che c’è una riduzione dei contagi, dell’occupazione delle terapie intensive e che l’Rt è stabilmente sotto l’1, ma non è un liberi tutti, lo ribadisco perché Abbiamo già commesso errori in buona fede in passato, passando da ondata all’altra”. Il Coprifuoco rimarrà alle 22, nessuno sconto in questo senso: “Evoca brutte cose e non vediamo l’ora tutti noi di allungare l’orario e di poterlo poi abolire, ma tutto si tiene in una gradualità e in una progressività – ha affermato Gelmini – Noi Abbiamo proposto alle 22 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Undici regioni in giallo, altre destinate a entrarci. Lo ha confermato a Rtl Maria Stella. Dal 26 aprile torna la fascia di rischio meno stringente e la ministra per gli Affari regionali fa il punto: “Credo che forse ce ne sarà anche qualcuna in più. Questo ci rallegra, perché significa che c’è una riduzione dei contagi, dell’occupazione delle terapie intensive e che l’Rt è stabilmente sotto l’1, ma non è un liberi tutti, lo ribadisco perchégià commesso errori in buona fede in passato, passando da ondata all’altra”. Ilrimarrà alle 22, nessuno sconto in questo senso: “Evoca brutte cose e non vediamo l’ora tutti noi di allungare l’orario e di poterlo poi abolire, ma tutto si tiene in una gradualità e in una progressività – ha affermato– Noiproposto alle 22 ...

