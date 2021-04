Freccia Vallone 2021: ordine d’arrivo e classifica. Alaphilippe rimonta Roglic, terzo l’eterno Valverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’85ma edizione della Freccia Vallone, gara di un giorno che ha visto i corridori percorrere 193.6 km da Charleroi all’iconico Muro di Huy, ha visto trionfare, in un avvincente finale, il francese Julian Alaphilippe, in maglia iridata, che ha rimontato e battuto negli ultimi metri lo sloveno Primoz Roglic. terzo a 6? l’eterno Alejandro Valverde: lo spagnolo, a quasi 41 anni, sale per l’ottava volta sul podio in carriera in questa gara. ordine d’arrivo Freccia Vallone 2021 1 Alaphilippe Julian Deceuninck – Quick Step 4:36:25 2 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma ,, 3 Valverde Alejandro Movistar Team 0:06 4 WOODS Michael Israel Start-Up ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’85ma edizione della, gara di un giorno che ha visto i corridori percorrere 193.6 km da Charleroi all’iconico Muro di Huy, ha visto trionfare, in un avvincente finale, il francese Julian, in maglia iridata, che hato e battuto negli ultimi metri lo sloveno Primoza 6?Alejandro: lo spagnolo, a quasi 41 anni, sale per l’ottava volta sul podio in carriera in questa gara.Julian Deceuninck – Quick Step 4:36:25 2 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma ,, 3Alejandro Movistar Team 0:06 4 WOODS Michael Israel Start-Up ...

