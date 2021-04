Fondo d’Istituto, chi percepisce i compensi? Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA [PDF] (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le scuole non devono fornire ai sindacati i nominativi dei docenti coinvolti nelle attività realizzate con il Fondo di istituto. Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA 594 del 20 aprile 2021, a firma del capo di dipartimento, Stefano Versari, ribadisce quanto già noto. L'articolo Fondo d’Istituto, chi percepisce i compensi? Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lenon devonoaii nominativi dei docenti coinvolti nelle attività realizzate con ildi istituto. Il Ministero dell'Istruzione, con la594 del 20 aprile 2021, a firma del capo di dipartimento, Stefano Versari, ribadisce quanto già noto. L'articolo, chi? AiledelPDF .

Advertising

fisco24_info : Fondo pensionistico in liquidazione: Cu, 770 e Enc in capo al trasferitario: Verificandosi una prosecuzione di tutt… - gian_d_gian : @KateFont73 @umanesimo Concordo al 100%. In fondo vale anche per agraria, poi la differenza può farla il prof. Io h… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo d’Istituto Fondo d’Istituto, chi percepisce i compensi? Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA [PDF] Orizzonte Scuola