Etiopia | Unicef | più di 1 milione di sfollati nel Tigrè

L'appello diper il Tigrè è di 47,6 milioni di dollari. Oltre la metà della cifra non è finanziata, secondo la nota del portavoce. .New York, 21 apr 12:41 - A sei mesi dallo scoppio della crisi nella regione del Tigrè, in, più di un milione di persone sono state sfollate, in buona parte..."La crisi nel Tigray è ormai al sesto mese. Più di 1 milione di persone sono state sfollate, mentre i combattimenti continuano. L'accesso e la sicurezza restano un serio problema. Siamo profondamente ...Ammonta a più di un milione il numero delle persone sfollate in Etiopia, nello Stato regionale del Tigrè, dove i combattimenti continuano dopo l'offensiva militare governativa cominciata lo scorso 4 n ...