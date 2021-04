Diletta Leotta single? Macché! Ma Can Yaman stava correndo troppo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Diletta Leotta smentisce l'addio da Can Yaman, ma... 'Il matrimonio non è saltato… - ha chiarito la conduttrice al microfono di Striscia la Notizia mentre Valerio Staffelli le porgeva un Tapiro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021)smentisce l'addio da Can, ma... 'Il matrimonio non è saltato… - ha chiarito la conduttrice al microfono di Striscia la Notizia mentre Valerio Staffelli le porgeva un Tapiro ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - zazoomblog : Diletta Leotta e Can Yaman : Il matrimonio non è saltato... sono solo voci - _rits99_ : @MartyConLaY Amo una diletta leotta 2.0 mi sento male “eccoci qua al San siru” - Indira813 : RT @trashtvstellare: #CANYAMAN E #DILETTALEOTTA SI SONO LASCIATI? LEI REPLICA - DSpettacolo : Diletta Leotta è stata intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la notizia con un Tapiro d'oro per la presunta… -