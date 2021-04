Condannato a morte chiede la fucilazione al posto dell’iniezione letale: è il quarto dal 1960 ad oggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Zane Michael Floyd, Condannato a morte in Nevada, ha chiesto di poter essere ucciso tramite fucilazione al posto dell’iniezione letale. Sono ancora diversi gli Stati degli Usa in cui vige la pena di morte. Uno di questi è il Nevada, dove però la pena capitale negli ultimi anni è stata decretata solo una volta ai danni di Zane Michael Floyd. L’uomo è stato arrestato nel 1999 dopo aver ucciso quattro persone e averne ferita gravemente una quinta in una sparatoria. Che Floyd sia stato il colpevole di quella strage non ci sono dubbi. I suoi legali hanno optato per evitargli la pena di morte, ma la loro richiesta è stata rigettata e il carcerato verrà ucciso con l’iniezione di tre differenti droghe nelle vene. Il metodo di uccisione è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Zane Michael Floyd,in Nevada, ha chiesto di poter essere ucciso tramiteal. Sono ancora diversi gli Stati degli Usa in cui vige la pena di. Uno di questi è il Nevada, dove però la pena capitale negli ultimi anni è stata decretata solo una volta ai danni di Zane Michael Floyd. L’uomo è stato arrestato nel 1999 dopo aver ucciso quattro persone e averne ferita gravemente una quinta in una sparatoria. Che Floyd sia stato il colpevole di quella strage non ci sono dubbi. I suoi legali hanno optato per evitargli la pena di, ma la loro richiesta è stata rigettata e il carcerato verrà ucciso con l’iniezione di tre differenti droghe nelle vene. Il metodo di uccisione è ...

