“Come si decide se vaccinare con Pfizer | Moderna o AstraZeneca”

Stanno proseguendo le vaccinazioni anti-Covid. La Lombardia ha aperto le prenotazioni ai cittadini tra i 65 e i 69 anni, che si aggiungono agli over 80, alla popolazione di età compresa fra i 79 e i 65 anni, ai soggetti fragili e alle persone con disabilità. Ma con quali criteri viene deciso se somministrare un vaccino piuttosto che l'altro? Ci sono vaccini più adatti a particolari tipologie di pazienti? Abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni, Segretario Scientifico e Coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS), chiedendole tutte le informazioni. Quando ci si reca al centro vaccinale quali parametri vengono considerati per decidere se somministrare il vaccino Pfizer, Moderna o AstraZeneca? Per il momento la discriminante è ...

