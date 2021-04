Cecilia Rodriguez non si sposa più per colpa di Belen?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C’erano in programma delle nozze quest’anno in casa? Sembra chee Ignazio Moser avessero già programmato tutto o quasi tutto ma che poi abbiano dovuto annullare il matrimonio. Qual è il motivo di questo ripensamento? Sembra che la coppia abbia dovuto sospendere tutto perché la ben più famosa sorella è incinta. Dopo più di tre anni d’amoree Ignazio vedono sfumare il loro sogno, erano pronti per il sì, almeno così riporta Novella 2000 aggiungendo le presunte motivazioni dello stop. Sono quindi indiscrezioni che circolano nel mondo del gossip e a Milano, quelle su Ignazio Moser ee una nuova data. Un po’ come la famiglia reale inglese? Sembra un po’ strana questa motivazione, anche perché la showgirl argentina partorirà in piena estate, manca ancora un bel po’ ...