Caldo africano fino a 30°. Ma prima l'ondata di maltempo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal maltempo al Caldo africano: è questa la sintesi di quanto accadrà in Italia tra domani e domenica 25 aprile. Piogge ed acquazzoni intensi al Centro-Sud ma poi scoppia l'estate con Caldo anomalo e punte fino a 30 gradi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalal: è questa la sintesi di quanto accadrà in Italia tra domani e domenica 25 aprile. Piogge ed acquazzoni intensi al Centro-Sud ma poi scoppia l'estate conanomalo e puntea 30 gradi

Advertising

infoitinterno : Dal weekend primo caldo africano in arrivo! Fine aprile cambia tutto - periodicodaily : Primo caldo africano in arrivo! Fine aprile cambia tutto #caldo #meteo - zazoomblog : Primo caldo africano in arrivo! Fine aprile cambia tutto - #Primo #caldo #africano #arrivo! - CorriereQ : Dal weekend primo caldo africano in arrivo! Fine aprile cambia tutto - Godsent072011 : @fabius10scudi @maurorizzi_mr @anomomisimalya Alla prima ondata di caldo africano salteranno tutti gli schemi. Il c… -