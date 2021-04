(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) - "una, ilnon è. Ora dobbiamo pensare alla gara con l'Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Non abbiamo però perso l'identità". Queste le parole del tecnico della, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Atalanta. Il tecnico portoghese ha anche elogiato l'operato della formazione bergamasca negli ultimi anni: "Quello che stanno facendo è da ammirare ma non facciamo paragoni".

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fonseca sulla Superlega: “Abbiamo dimostrato che i tifosi sono più impo… - TV7Benevento : Calcio: Fonseca, 'voglio una Roma motivata, il campionato non è chiuso'... - CrisNettuni : RT @SkySport: #Roma, #Fonseca: '#Superlega? Contrario e orgoglioso della posizione presa dal club' - salvione : Fonseca: 'Contro la Superlega, orgoglioso di chi ha detto 'no'. I tifosi sono tutto' - SkySport : #Roma, #Fonseca: '#Superlega? Contrario e orgoglioso della posizione presa dal club' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fonseca

Le probabili formazioni Paulosarà ancora alle prese con numerose assenze: non ci saranno lo squalificato Diawara , espulso nell'ultima partita, e gli infortunati El Shaarawy, Kumbulla, Pedro ...Commenta per primo Paulo, allenatore della Roma , presenta in conferenza stampa la partita di domani contro l' ... Sono orgoglioso di far parte del, abbiamo dimostrato che l'importante ...“Come quasi tutti gli allenatori sono contrario alla Super League. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l’importante non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allena ...Parola a Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Si parla di Super Lega ma non solo. SUPER LEGA – “Come quasi tutti gli ...