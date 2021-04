Atp Belgrado 2021: orari e ordine di gioco giovedì 22 aprile con Mager (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il programma di giovedì 22 aprile del torneo ATP 250 di Belgrado 2021: ecco gli orari e l’ordine di gioco. Si inizia sul campo centrale con la sfida tra l’australiano Millman e il giapponese Daniel, a seguire toccherà anche a Gianluca Mager, che sfiderà l’australiano Popyrin. In campo scenderanno anche Simone Bolelli, in coppia con Gonzalez, e gli azzurri Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Di seguito il programma di giornata. PROGRAMMA GIOVEDI’ 22 aprile CENTER COURT A partire dalle 12.00 (7) John Millman vs Taro DanielNon prima delle 14.30 Federico Delbonis vs (4) Dusan LajovicA seguire Alexei Popyrin vs (Q) Gianluca MagerNon prima delle 19.00 (3) Aslan Karatsev vs Aljaz Bedene COURT 1 A partire dalle 12.00 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il programma di22del torneo ATP 250 di: ecco glie l’di. Si inizia sul campo centrale con la sfida tra l’australiano Millman e il giapponese Daniel, a seguire toccherà anche a Gianluca, che sfiderà l’australiano Popyrin. In campo scenderanno anche Simone Bolelli, in coppia con Gonzalez, e gli azzurri Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Di seguito il programma di giornata. PROGRAMMA GIOVEDI’ 22CENTER COURT A partire dalle 12.00 (7) John Millman vs Taro DanielNon prima delle 14.30 Federico Delbonis vs (4) Dusan LajovicA seguire Alexei Popyrin vs (Q) GianlucaNon prima delle 19.00 (3) Aslan Karatsev vs Aljaz Bedene COURT 1 A partire dalle 12.00 ...

Advertising

sportface2016 : #tennis #Atp #Belgrado 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 22 aprile - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 0-0 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado… - sportface2016 : #AtpBelgrado, #Djokovic batte in due set #Kwon all'esordio - zazoomblog : Atp Belgrado 2021 ancora pioggia in Serbia: slitta l’inizio di Djokovic-Kwon - #Belgrado #ancora #pioggia #Serbia: - sportface2016 : #AtpBelgrado 2021, ancora pioggia in Serbia: slitta l'inizio di #Djokovic-#Kwon -