ATP Belgrado 2021, Matteo Berrettini batte nel derby Marco Cecchinato e accede ai quarti di finale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pronostici rispettati e Matteo Berrettini vince il derby contro Marco Cecchinato, valido per il secondo turno dell'ATP di Belgrado (Serbia). Nella casa del n.1 del mondo Novak Djokovic il romano ha sconfitto il siciliano con il punteggio di 6-4 6-3 ottenendo ponendo il primo sigillo dopo l'infortunio agli addominali nel corso degli Australian Open 2021 che lo aveva costretto a stare lontano dai campi per circa due mesi. Un risultato per questo, significativo per il n.10 ATP che nei quarti di finale attende il prossimo avversario dalla sfida tutta serba tra Filip Krajinovic (n.33 del ranking) e Nikola Milojevic (n.134 del mondo). Nel primo set l'inizio di Berrettini è aggressivo: il top-10 si crea nei primi due turni in ...

