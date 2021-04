Tragedia a cena: Giorgia, sei anni, morta soffocata da una cotoletta (Di martedì 20 aprile 2021) È morta a sol i 6 anni a causa di un boccone andato di traverso. Giorgia Arcuri, una bambina di Crotone è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio. La bambina stava cenando con la famiglia quando un ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Èa sol i 6a causa di un boccone andato di traverso.Arcuri, una bambina di Crotone è deceduta all'ospedale San Giovdi Dio. La bambina stavando con la famiglia quando un ...

Advertising

CavaggioniMario : @BzBroono @RobertaPaliotti No se funziona come qua a Monaco, orario cena è dalle 19 alle 21.30/45. Oltre quell’orar… - msn_italia : Il piano 'dibolico': avvelena la cena dei genitori. Finisce in tragedia - infoitinterno : Il piano 'dibolico': avvelena la cena dei genitori. Finisce in tragedia - rohansheaven : sventata una tragedia riguardante la mia cena ma sono comunque triste - PoetOfDarkness1 : @_scoolapasta tre/quarti di adolescenti non fanno per sbaglio un pranzo o una cena. Mi sembra tutto una tragedia du… -