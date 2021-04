Toscana Aeroporti Handling. Il Sindaco di Pisa porta la solidarietà ai lavoratori in sciopero (Di martedì 20 aprile 2021) Il Sindaco di Pisa Michele Conti ha portato la propria solidarietà ai lavoratori di Toscana Aeroporti Handling impegnati in un flashmob sotto Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa. “Credo ci debba essere attenzione massima alla vicenda che vi vede coinvolti – ha detto Conti rivolgendosi ai lavoratori – ne ho parlato la settimana scorsa anche con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Perché è vero che, a seguito della privatizzazione, la parte privata è predominante rispetto alla parte pubblica, ma è vero anche che quest’ultima ha ancora circa il 30% della compagine sociale e nel prossimo cda che verrà nominato a breve può e deve dire la propria”. “Per coloro che rappresenteranno ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 aprile 2021) IldiMichele Conti hato la propriaaidiimpegnati in un flashmob sotto Palazzo Gambacorti, sede del Comune di. “Credo ci debba essere attenzione massima alla vicenda che vi vede coinvolti – ha detto Conti rivolgendosi ai– ne ho parlato la settimana scorsa anche con il presidente della RegioneEugenio Giani. Perché è vero che, a seguito della privatizzazione, la parte privata è predominante rispetto alla parte pubblica, ma è vero anche che quest’ultima ha ancora circa il 30% della compagine sociale e nel prossimo cda che verrà nominato a breve può e deve dire la propria”. “Per coloro che rappresenteranno ...

