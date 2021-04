Tesla, incidente mortale: non guidava nessuno e c’è un mistero (VIDEO) (Di martedì 20 aprile 2021) Gravissimo incidente che ha visto coinvolta una Tesla. C’è un mistero però riguardante il pilota automatico ancora da sciogliere. Tesla incidentata (YouTube)La tecnologia dell’autopilota è ancora nella sua fase embrionale, anche se in America viene già utilizzata. In particolare tra i pionieri di questa novità c’è sicuramente Elon Musk con la sua Tesla. Certo parliamo di un auto che non tutti possono permettersi attualmente, ma l’obiettivo è quello di rendere questo tipo di vettura accessibile a tutti in futuro. In questi giorni però un grave episodio potrebbe minare la credibilità di questa nuova tecnologia. In Texas, infatti, una Tesla ModelS ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un albero. Le indagini sono ancora in corso, purtroppo i due passeggeri di 69 ... Leggi su chenews (Di martedì 20 aprile 2021) Gravissimoche ha visto coinvolta una. C’è unperò riguardante il pilota automatico ancora da sciogliere.incidentata (YouTube)La tecnologia dell’autopilota è ancora nella sua fase embrionale, anche se in America viene già utilizzata. In particolare tra i pionieri di questa novità c’è sicuramente Elon Musk con la sua. Certo parliamo di un auto che non tutti possono permettersi attualmente, ma l’obiettivo è quello di rendere questo tipo di vettura accessibile a tutti in futuro. In questi giorni però un grave episodio potrebbe minare la credibilità di questa nuova tecnologia. In Texas, infatti, unaModelS ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un albero. Le indagini sono ancora in corso, purtroppo i due passeggeri di 69 ...

