Tapiro alla Leotta, ma lei smentisce: "Cos'è successo davvero con Can" (Di martedì 20 aprile 2021) Arriva la smentita di Diletta Leotta: tra lei e Can Yaman è ancora amore. La giornalista conferma la love story ai microfoni di Striscia la notizia Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Arriva la smentita di Diletta: tra lei e Can Yaman è ancora amore. La giornalista conferma la love story ai microfoni di Striscia la notizia

Advertising

Mimosa23449636 : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! - yulich95 : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! - patrizia_rella : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! - YenessiL : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! - NDarghahi2 : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! -