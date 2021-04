Superlega, c’è la contromossa dell’UEFA: contatti con un fondo inglese per una Champions più ricca. I dettagli (Di martedì 20 aprile 2021) Prime contromisure dell’UEFA dopo la nascita della Superlega Continua a far parlare di se la nascita della nuova Superlega. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’UEFA si starebbe muovendo per ribattere alla mossa dei 12 club e avrebbe avviato i primi contatti con un fondo d’investimento britannico con sede a Londra. L’intento del massimo organismo europeo del calcio è quella di rendere ancora più ricca l’attuale Champions League con un budget iniziale che oscillerebbe tra i 4,5 e i 7 miliardi di euro. 1579286074 9251Questa proposta è allo studio di Ceferin e dei club che hanno rifiutato il progetto della ESL, tra cui anche Bayern e Psg. Ma non solo: la nuova Champions sarebbe aperta anche a tutte le società che dovessero rinunciare alla ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Prime contromisuredopo la nascita dellaContinua a far parlare di se la nascita della nuova. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’UEFA si starebbe muovendo per ribattere alla mossa dei 12 club e avrebbe avviato i primicon und’investimento britannico con sede a Londra. L’intento del massimo organismo europeo del calcio è quella di rendere ancora piùl’attualeLeague con un budget iniziale che oscillerebbe tra i 4,5 e i 7 miliardi di euro. 1579286074 9251Questa proposta è allo studio di Ceferin e dei club che hanno rifiutato il progetto della ESL, tra cui anche Bayern e Psg. Ma non solo: la nuovasarebbe aperta anche a tutte le società che dovessero rinunciare alla ...

