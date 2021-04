Super Lega, Ceferin si appella ai club: “Avete fatto un errore. Siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi” (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso dell’intervento al Congresso UEFA tenutosi in mattinata, il presidente Aleksander Ceferin si è rivolta ai 12 club fondatori della Super Lega, sostenendo di ricordarsi delle intenzioni dei loro tifosi: “Vorrei parlare dei proprietari dei 12 club, e nello specifico di alcuni club inglesi: signori, Avete fatto un grande errore. Qualcuno dirà che si tratta di avidità, altri di ignoranza della cultura calcistica inglese. Non importa. Siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi. I tifosi inglesi meritano rispetto. Ieri ho ricevuto una mail da un tifoso inglese, Trevor: sostiene il Tottenham e qualche anno fa mi ha chiesto se ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso dell’intervento al Congresso UEFA tenutosi in mattinata, il presidente Aleksandersi è rivolta ai 12fondatori della, sostenendo di ricordarsi delle intenzioni dei loro tifosi: “Vorrei parlare dei proprietari dei 12, e nello specifico di alcuniinglesi: signori,un grande. Qualcuno dirà che si tratta di avidità, altri di ignoranza della cultura calcistica inglese. Non importa.insui. I tifosi inglesi meritano rispetto. Ieri ho ricevuto una mail da un tifoso inglese, Trevor: sostiene il Tottenham e qualche anno fa mi ha chiesto se ...

