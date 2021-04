Sinner-Gerasimov oggi, ATP Barcellona: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di martedì 20 aprile 2021) Tra i cinque incontri odierni dei sedicesimi del tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis (di categoria ATP 500) ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la testa di serie numero 11 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, il quale sarà opposto al bielorusso Egor Gerasimov nel quinto ed ultimo match a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal. oggi, martedì 20 aprile, si disputeranno cinque incontri dei sedicesimi di singolare del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Gerasimov-Sinner in diretta tv su SuperTennisTV e Sky Sport Uno ed in streaming su supertennis.tv, Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Egor Gerasimov e ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Tra i cinque incontri odierni dei sedicesimi del tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis (di categoria ATP 500) ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la testa di serie numero 11 del tabellone, l’azzurro Jannik, il quale sarà opposto al bielorusso Egornel quinto ed ultimo match a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal., martedì 20 aprile, si disputeranno cinque incontri dei sedicesimi di singolare del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su SuperTennisTV e Sky Sport Uno ed insu supertennis.tv, Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Egore ...

