Rai, scontro Santanchè-Carboni sul pluralismo: al Tg1 poco spazio all'opposizione di FdI (Di martedì 20 aprile 2021) Rai, tensione fra la capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione di Vigilanza, Daniela Santanchè, e il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, durante l'audizione informale di questo pomeriggio nella bicamerale sul tema del pluralismo. Tema portato all'attenzione con forza da Fdi, unico gruppo parlamentare e partito di opposizione, alla luce della mutata situazione politica fotografata dall'attuale governo di larghe intese. Rai, Santanchè ricorda la regola dei "tre terzi" "La divisione degli spazi secondo la cosiddetta regola dei 'tre terzi' e cioè la suddivisione in tre parti uguali tra governo, maggioranza e opposizione è una consuetudine presente in Rai – avrebbe evidenziato la senatrice – Chi non lo ammette è in malafede", quanto al Tg1 e alla Radio "ci danno troppo poco spazio e ne ...

