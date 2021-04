Preghiera al Servo di Dio don Tonino Bello per una nostra intenzione

(Di martedì 20 aprile 2021) Dal granello di senape dellafede il Signore opera cose grandi: chiediamo l’intercessione del vescovo che ce lo ha testimoniato. ildi Dio Antonio(Lecce, 18 marzo 1935 – Molfetta, 20 aprile 1993), meglio conosciuto come don, viene nominato sacerdote nel ’57, poi vescovo di Molfetta in Puglia nel 1982, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suoGesù, ... Dio della mia giustizia! Nell'angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia. ......qui oggi nella Cappella di San Giorgio per consegnare nelle mani di Dio l'anima del suo, il ... tutti scelti dal defunto, spiccano quelli cari alla tradizione delladel marinaio ...il Servo di Dio Antonio Bello (Lecce, 18 marzo 1935 – Molfetta, 20 aprile 1993), meglio conosciuto come don Tonino Bello, viene nominato sacerdote nel ’57, poi vescovo di Molfetta in Puglia nel 1982, ...Sant'Anselmo d'Aosta, noto anche come Anselmo di Canterbury, è stato un teologo, filosofo e arcivescovo cattolico franco.