Per Lepore Renzi strumentalizza le primarie, “ma Bologna è già scesa in piazza per Salvini” (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – Alle primarie “c’è chi partecipa per dividere e chi per unire. Qualcuno ha deciso di strumentalizzare queste primarie”, cioè Matteo Renzi, il leader politico di riferimento di Isabella Conti, ma “non è un problema, perché Bologna è scesa in piazza quando è venuto Salvini al Paladozza, andrà a votare alle primarie per far rimanere Bologna la città più progressista d’Italia”. Lo dice senza mezzi termini Matteo Lepore, candidato Pd alle primarie di centrosinistra a Bologna, che ha lanciato questa mattina la sua candidatura dal cortile della biblioteca di via Scandellara. “Credo di poter essere il candidato del Pd che ha più chance si vincere, ma soprattutto il candidato che può unire il centrosinistra”. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – Alle primarie “c’è chi partecipa per dividere e chi per unire. Qualcuno ha deciso di strumentalizzare queste primarie”, cioè Matteo Renzi, il leader politico di riferimento di Isabella Conti, ma “non è un problema, perché Bologna è scesa in piazza quando è venuto Salvini al Paladozza, andrà a votare alle primarie per far rimanere Bologna la città più progressista d’Italia”. Lo dice senza mezzi termini Matteo Lepore, candidato Pd alle primarie di centrosinistra a Bologna, che ha lanciato questa mattina la sua candidatura dal cortile della biblioteca di via Scandellara. “Credo di poter essere il candidato del Pd che ha più chance si vincere, ma soprattutto il candidato che può unire il centrosinistra”.

