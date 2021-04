Omicidio brutale in un parcheggio, shock a Torre Annunziata (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo di 61 anni è stato brutalmente ucciso in un parcheggio di Torre Annunziata. Le modalità dell’Omicidio hanno scioccato la comunità. Omicidio – Torre Annunziata (immagine di repertorio, Google Immagini)Maurizio C. era un uomo qualunque, incensurato e sconosciuto alla giustizia, benvoluto dai suoi familiari e conoscenti. Lavorava presso gli scavi archeologici di Pompei. Lunedì sera si trovava con la figlia in un parcheggio privato a via IV Novembre, nei pressi di Torre Annunziata. Dopo un breve alterco è stato brutalmente aggredito e ucciso. La dinamica dell’Omicidio non trova apparentemente giustificazioni, se non nella violenza più cieca ed efferata. Ecco come si sono svolti i ... Leggi su chenews (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo di 61 anni è stato brutalmente ucciso in undi. Le modalità dell’hanno scioccato la comunità.(immagine di repertorio, Google Immagini)Maurizio C. era un uomo qualunque, incensurato e sconosciuto alla giustizia, benvoluto dai suoi familiari e conoscenti. Lavorava presso gli scavi archeologici di Pompei. Lunedì sera si trovava con la figlia in unprivato a via IV Novembre, nei pressi di. Dopo un breve alterco è stato brutalmente aggredito e ucciso. La dinamica dell’non trova apparentemente giustificazioni, se non nella violenza più cieca ed efferata. Ecco come si sono svolti i ...

