LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: inizia la frazione, Yates e Quintana favoriti (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Ci siamo! The #TotA stage 2 is officially on as the riders took the start from Innsbruck, Tirol.#TotA #TouroftheAlps #LIVEUphill pic.twitter.com/vOLnBIHKWW — Tour of The Alps (@Tourof TheAlps) April 20, 2021 12.14 Quella odierna è una tappa decisamente più tosta rispetto a quella di ieri e potremmo vedere la prima battaglia tra gli uomini di classifica. 12.09 Il gruppo sta affrontando ora il tratto di trasferimento che porta al via ufficiale della gara. 12.05 Gianni Moscon partirà con addosso la maglia di leader e l’obiettivo di difenderla. 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, la seconda tappa del Tour of the ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18 Ci siamo! The #TotA stage 2 is officially on as the riders took the start from Innsbruck, Tirol.#TotA #oftheUphill pic.twitter.com/vOLnBIHKWW —of The(@of The) April 20, 2021 12.14 Quella odierna è unadecisamente più tosta rispetto a quella di ieri e potremmo vedere la prima battaglia tra gli uomini di classifica. 12.09 Il gruppo sta affrontando ora il tratto di trasferimento che porta al via ufficiale della gara. 12.05 Gianni Moscon partirà con addosso la maglia di leader e l’obiettivo di difenderla. 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, ladelof the ...

Advertising

SpazioCiclismo : Ed ecco che viene dato in questo istante il via ufficiale alla seconda tappa del #TouroftheAlps Segui e commenta… - StyliseM : @tznferrosite informa che, il tour del 2021 è stato cancellato. ?? Live Nation sta lavorando per poter annunciare qu… - folkwitchore : Taylor io ormai sono già entrata nel mood di 1989 (TV) sopratutto perché sta arrivando l’estate quindi non ti azzar… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? “Sono a #Roma dove oggi arriva la #coppa dell’#Europeo. Verrà fatto fare un tour della città, si comincerà dal #Campidoglio… - nordestnews : Caparezza, rapper e cantautore fuori dal comune, artista fra i più amati dal pubblico italiano per l’acutezza dei t… -