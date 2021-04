LEGO Luigi è realtà! Aperti i preorder (Di martedì 20 aprile 2021) Il fratello di Mario, Luigi, riceverà il suo set LEGO Super Mario! Annunciato oggi da Nintendo e The LEGO Group. si tratta di un set di 280 pezzi che include Luigi, uno Yoshi rosa, un Bone Goomba e lo scagnozzo di Bowser Boom Boom, uscirà questo agosto e avrà un prezzo di 59,99 dollari. L'attesissimo e interattivo personaggio LEGO Luigi è l'ultima aggiunta alla linea di prodotti LEGO Super Mario, il risultato di una collaborazione unica con Nintendo che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. Sebbene basata su un tradizionale prodotto in mattoncini LEGO , l'esperienza di gioco LEGO Super Mario è unica in quanto i bambini possono costruire in modo giocoso percorsi di Super Mario e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Il fratello di Mario,, riceverà il suo setSuper Mario! Annunciato oggi da Nintendo e TheGroup. si tratta di un set di 280 pezzi che include, uno Yoshi rosa, un Bone Goomba e lo scagnozzo di Bowser Boom Boom, uscirà questo agosto e avrà un prezzo di 59,99 dollari. L'attesissimo e interattivo personaggioè l'ultima aggiunta alla linea di prodottiSuper Mario, il risultato di una collaborazione unica con Nintendo che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini. Sebbene basata su un tradizionale prodotto in mattoncini, l'esperienza di giocoSuper Mario è unica in quanto i bambini possono costruire in modo giocoso percorsi di Super Mario e ...

