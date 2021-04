L A Noire e Max Payne 3 si aggiornano su Steam ed i DLC ora sono gratuiti

(Di martedì 20 aprile 2021) Tutti i DLC per Max3 e L.Aorasu, come parte di un piccolo aggiornamento promosso da Rockstar la scorsa notte. Queste orestate particolari per la società, visto che giochi come GTA 5 e Red Dead Redemption 2scomparsi daper poi ricomparire qualche tempo dopo, lasciando i giocatori abbastanza straniti. Dietro questa vicenda tuttavia c'è un lato positivo visto che Max3 e L.Ahanno ricevuto piccoli aggiornamenti. Sebbene il supporto a 32 bit per entrambi sia stato ora "sconsigliato", tutti i DLC attualmente disponibili per i due giochiora completamentee inclusi nei rispettivi giochi di base per impostazione ...

Proprio in queste ore, Rockstar Games avrebbe però rilasciato a sorpresa un aggiornamento per le versioni PC diPayne 3 e L. A., due dei suoi più importanti giochi, rendendo disponibili ......of Life (in arrivo il 25 Marzo 2021) Octopath Traveler (in arrivo il 25 Marzo 2021) Genesis(... Capcom Infinite Mass Effect: The Curse of Brotherhood Middle - earth: Shadow of War Minecraft ...A sorpresa, Rockstar Games ha rilasciato nuovi aggiornamenti per Max Payne 3 e L.A. Noire. Oltre a un aggiustamento tecnico, con il supporto per i sistemi a 32 bit ora non più presente, i due titoli h ...Tutti i DLC di L.A. Noire e Max Payne 3 sono disponibili gratuitamente su PC: si tratta di un errore legato alla comparsa dei giochi Rockstar su Steam ...