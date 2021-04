'Isola dei Famosi': in nomination Fariba, Vera e Miryea (Di martedì 20 aprile 2021) Decimo appuntamento con ' L'Isola dei Famosi '. I naufraghi sono tutti contro tutti e gli equilibri cambiano di settimana in settimana. Dopo la chiusura di Playa Esperanza viene inaugurata una nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Decimo appuntamento con ' L'dei'. I naufraghi sono tutti contro tutti e gli equilibri cambiano di settimana in settimana. Dopo la chiusura di Playa Esperanza viene inaugurata una nuova ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Pierameo3 : #isola di questa isola non salvo nessuno in studio solo Zorzi, Elettra e la Zanicchi dovrebbero limitarsi a fare al… - staywithmetae : RT @shootaeingstar: ah quindi i miei genitori hanno sentito film out all'isola dei famosi questi bangtanini dominano il mondo come sempre -