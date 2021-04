I giocatori del Liverpool si schierano | «La Superlega non ci piace e non vogliamo che accada»

(Di martedì 20 aprile 2021) Tutti idelcompatti. Poco fa hanno pubblicato tutti lo stesso messaggio, su Twitter. Una foto con sfondo rosso e la scritta: “Lanon cie nonche. Questa è la nostra posizione. Il nostro supporto verso questo club e i suoi tifosi è incondizionato”. Il primo a pubblicare il messaggio è stato il capitano, Henderson. Dopo di lui tutti i suoi compagni. La squadra contro il suo club. Tutti uniti in difesa del calcio. Oggi Henderson aveva convocato una riunione con gli altri capitani di Premier League per prendere posizione contro il progetto che, in queste ultime ore, sta naufragando. L'articolo ilNapolista.

