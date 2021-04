Ecommerce annienta il dettaglio | il report di Confesercenti

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 20 aprile 2021) . Con la pandemia e il lockdown, l’ascesa degli acquisti online sta creando seri problemi alla vendita diretta E’ una delle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria: l’il; sarebbero infatti circa 70mila le attività commerciali che, senza una decisa inversione di tendenza, potrebbero cessare definitivamente nel 2021. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: eBay e Confcommercio per i borghi italiani, il progetto digitale Giovanni Tria commenta i dati Istat sui primi mesi 2019 Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia Debito pubblico italiano cresce nel 2019, l’UE scriverà No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Crisi del commercio in atto, pernon è finita